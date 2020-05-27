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В России провели более 9,4 миллиона тестов на коронавирус 

РИА Новости 1 час назад
В России провели более 9,4 млн тестов на коронавирус
Фото: РИА Новости
Более 9,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 296 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 9,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 296 тысяч человек", — говорится в сообщении.
За последние сутки в России провели 255 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Роспотребнадзор
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