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В России зафиксирован рекордный спрос на ремонт 

Павел Тиунов 1 час назад
В России зафиксирован рекордный спрос на ремонт
Фото: РИА Новости
В условиях соблюдения самоизоляции россияне массово бросились делать ремонт. Показатели спроса на услуги профильных специалистов достигли максимума за последние пять лет, говорится в исследовании, подготовленном экспертами сервиса «Авито Недвижимость», результаты которого имеются у журналистов Lenta.ru.
Предметом исследования специалистов стали последние два месяца. Согласно выводам аналитиков, в этот период жители РФ, придерживающиеся соблюдения режима самоизоляции, активно занялись ремонтом в квартирах, дачных домах, а также благоустройством приусадебных территорий. Как следствие спрос на услуги ремонтных компаний и профильных специалистов вырос на 44%. Показатель считается рекордным, поскольку последний раз близкие значения фиксировались более пяти лет назад.
Активнее других ремонтом занялись жители Ленинградской, Архангельской, Томской, Тюменской и Челябинской областей, а также Красноярского края.
В качестве причины повышенного интереса к ремонту жилья назван тот факт, что в условиях пандемии дом стал не только местом проведения досуга, но для многих и рабочим местом, которое россияне предпочли обустроить с комфортом.
В списке самых востребованных услуг на первом месте оказалось «строительство домов и коттеджей», на втором — «отделочные работы», на третьем — «ремонт квартир». В пятерку самых популярных запросов также вошли «ремонт сантехники» и «ремонт мебели».
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Общество , Lenta.ru
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