Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лоси разгулялись по российскому городу во время эпидемии 

Lenta.ru 1 час назад
Лоси разгулялись по российскому городу во время эпидемии
Фото: Википедия
По Ярославлю во время эпидемии разгулялись дикие животные: в город пришли лоси, медведи и бобры, а также лисы и кабаны, которых стали замечать местные жители. Об этом пишет местное издание «Ярновости».
Наибольший интерес у горожан вызвало появление крупных зверей на территории города, в том числе лосей.
Заведующий зоологическим музеем факультета биологии и экологии ЯрГУ Александр Русинов объяснил, почему животные приблизились к людям.
«Появление лосей в городе в конце весны — начале лета — явление вполне заурядное. Самка перед родами изгоняет однолетнего лосенка и тот, еще не обладая полноценными навыками ориентировки, чаще всего ищет открытые пространства. В лесах это весьма часто может быть дорога, которая так или иначе приводит в город», — отметил зоолог.
Он предупредил, что Ярославль «с интенсивным движением и массой препятствий» создает стресс для животного, и его поведение становится опасным как для него самого, так и для окружающих.
Зоолог также объяснил ярославцам появление медведя на улицах.
«Появление медведя, скорее всего, случайность. Можно предположить, что в связи с самоизоляцией и отменой охотничьего сезона в лесах стало очень мало народа, который до сих пор настораживал медведей и заставлял их держаться максимально далеко от городов. Теперь прямо к границам любого города медведь может подойти в совершенно безлюдном режиме», — подчеркнул Русинов.
В апреле жителей Подмосковья предупредили о разгулявшихся медведях. Местные жители также стали встречаться на улицах с волками, лисами и медведями. По мнению специалистов-зоологов, режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса может способствовать выходу хищников за пределы привычных охотничьих территорий.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Последние новости
Сидящих дома россиян развлекут концертом Matrang и возвращением в нулевые Сидящих дома россиян развлекут концертом Matrang и возвращением в нулевые В Москве умерли 73 пациента с коронавирусом В Москве умерли 73 пациента с коронавирусом В россиянах заметили позитивные перемены из-за коронавируса В россиянах заметили позитивные перемены из-за коронавируса
Комментарии
Общество , Александр Русинов , Ярославль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне прокомментировали найденную в Белоруссии нефть
Россияне прокомментировали найденную в Белоруссии нефть
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
В семье Скабеевой горе
В семье Скабеевой горе
Россию обвинили в переброске перекрашенных истребителей
Россию обвинили в переброске перекрашенных истребителей
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
Видео
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
00:11
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
Армия
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
02:35
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
Политика
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
02:29
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
Шоу-бизнес
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
01:37
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
Общество
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
01:30
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
Происшествия
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение