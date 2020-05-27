Лоси разгулялись по российскому городу во время эпидемии 

По Ярославлю во время эпидемии разгулялись дикие животные: в город пришли лоси, медведи и бобры, а также лисы и кабаны, которых стали замечать местные жители. Об этом пишет местное издание «Ярновости».

Наибольший интерес у горожан вызвало появление крупных зверей на территории города, в том числе лосей.

Заведующий зоологическим музеем факультета биологии и экологии ЯрГУ Александр Русинов объяснил, почему животные приблизились к людям.

«Появление лосей в городе в конце весны — начале лета — явление вполне заурядное. Самка перед родами изгоняет однолетнего лосенка и тот, еще не обладая полноценными навыками ориентировки, чаще всего ищет открытые пространства. В лесах это весьма часто может быть дорога, которая так или иначе приводит в город», — отметил зоолог.

Он предупредил, что Ярославль «с интенсивным движением и массой препятствий» создает стресс для животного, и его поведение становится опасным как для него самого, так и для окружающих.

Зоолог также объяснил ярославцам появление медведя на улицах.

«Появление медведя, скорее всего, случайность. Можно предположить, что в связи с самоизоляцией и отменой охотничьего сезона в лесах стало очень мало народа, который до сих пор настораживал медведей и заставлял их держаться максимально далеко от городов. Теперь прямо к границам любого города медведь может подойти в совершенно безлюдном режиме», — подчеркнул Русинов.

В апреле жителей Подмосковья предупредили о разгулявшихся медведях. Местные жители также стали встречаться на улицах с волками, лисами и медведями. По мнению специалистов-зоологов, режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса может способствовать выходу хищников за пределы привычных охотничьих территорий.