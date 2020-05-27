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Хамство чиновника из Ярославля попало на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Директор предприятия "Южный водоканал" Игорь Кузнецов, снимающий жилье в Ярославле, вступил в словесную перепалку со старостой дома. Кузнецов крайне нецензурно и некорректно высказывался в сторону своего оппонента. В частности чиновник пообещал справить нужду на спорящего с ним жителя дома. Все происходящее было заснято на видео и выложено в социальные сети. Кадры мгновенно разлетелись по интернету и очень быстро дошли до губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, который осудил стиль общения директора. По словам губернатора, подобное поведение представителя власти порочит всю государственную систему, эта ситуация требует тщательного разбирательства.
Общество , Видео , Дмитрий Миронов , Игорь Кузнецов , Ярославль
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