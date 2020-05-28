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В Кузбассе за сутки выявили 20 случаев коронавируса 

РИА Новости и ещё 15 3 часа назад
В Кузбассе за сутки выявили 20 случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Кузбассе снова выросло, за последние сутки выявлено двадцать заразившихся, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
В среду сообщалось о 18 новых выявленных заболевших, во вторник — о 13.
"Еще у двадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Восемнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто восемьдесят три человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести девяносто два больных коронавирусом", — написал глава региона своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, семь новых случаев выявлено в Новокузнецке, по четыре — в Кемерово и Междуреченске, по одному — в Белово, Калтане, Осинниках, Кемеровском и Яшкинском районах. Среди новых выздоровевших — восемь жителей Кемерово, трое — из Белово, двое — из поселка Краснобродского, по одному из Юрги, Новокузнецка, Осинников, Промышленновского и Крапивинского районов.
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 482 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 183 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9832 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Сергей Цивилев , Роспотребнадзор , РИА Новости
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