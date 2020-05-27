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Экс-духовник Поклонской попал под суд 

Мария Иванова и ещё 4 59 минут назад
Экс-духовник Поклонской попал под суд
Фото: Рамблер
Схиигумена Сергия (Романова) запретили в священнослужении. Как сообщается на сайте Екатеринбургской епархии, его деятельность рассмотрит епархиальный суд.
Как писал «Рамблер», схиигумен Сергий называл ситуацию с новым коронавирусом псведопандемией, заявлял, что советы временно не посещать храмы дают «предтечи Антихриста», требовал отправить этих людей в Биробиджан и призывал людей нарушить режим самоизоляции. Позже его отстранили от проповедей.
В Екатеринбургской епархии отметили, что Романова не раз пытались вразумить «относительно качества и содержания проповедей». Однако схиигумен все рекомендации проигнорировал, поэтому его лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве.
Позже в епархии заявили, что Романов нарушил указ и продолжил проповедовать.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский заявил, что теперь Романов не должен возглавлять совершение литургии, сослужить на ней, равно как не должен совершать другие общественные и частные богослужения, включая чин экзорцизма. Также Романову запретили принимать исповеди и покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения митрополита. Единственное, что ему разрешено — носить крест священника и причащаться.
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Общество
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