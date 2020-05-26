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У кошки в России обнаружили коронавирус 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
У кошки в России обнаружили коронавирус
Фото: ТАСС
У пятилетней кошки в России анализы показали наличие вируса SARS-CoV-2, питомец помещен в карантин «по месту нахождения», сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).
«Для проведения лабораторных исследований по определению наличия SARS-CoV-2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР», — цитирует РИА «Новости» сообщение организации.
У кошки в результате анализов был выявлен возбудитель COVID-19. О наличии у животного каких-либо симптомах заболевания не сообщается, также не уточняется, болели ли хозяева питомца коронавирусом.
Ранее медики и ветеринары из Гонконга обнаружили антитела на коронавирус в организме двух собак, чьи владельцы заболели COVID-19.
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Общество , РИА Новости
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