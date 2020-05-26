Названы преимущества отдыха в России

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Ростуризме назвали преимущества отдыха в России в условиях пандемии коронавируса. Советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова заявила в эфире НСН , что в России отдыхать спокойнее.

По ее словам, в случае заражения коронавирусом на территории России турист гарантированно получит медицинскую помощь.

«За границей вас никто не будет лечить, потому что там это очень дорого», — добавила Осипова.

Она также предупредила, что в случае второй волны заболевания у туристов снова возникнут трудности с возвращением на родину. По ее словам, « министерство иностранных дел и государственная казна второго вывоза не выдержат».

Представитель Ростуризма отметила, что граждане, которые не прислушаются к рекомендациям провести отпуск внутри страны «все риски и ответственность» возьмут на себя.