Названы преимущества отдыха в России

В Ростуризме назвали преимущества отдыха в России в условиях пандемии коронавируса. Советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова заявила в эфире НСН, что в России отдыхать спокойнее.
По ее словам, в случае заражения коронавирусом на территории России турист гарантированно получит медицинскую помощь.
«За границей вас никто не будет лечить, потому что там это очень дорого», — добавила Осипова.
Она также предупредила, что в случае второй волны заболевания у туристов снова возникнут трудности с возвращением на родину. По ее словам, «министерство иностранных дел и государственная казна второго вывоза не выдержат».
Представитель Ростуризма отметила, что граждане, которые не прислушаются к рекомендациям провести отпуск внутри страны «все риски и ответственность» возьмут на себя.
Как сообщал «Рамблер», ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил жителей России провести отпуск внутри страны, чтобы исключить угрозу завоза коронавируса из-за рубежа. По мнению главы правительства, «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену».