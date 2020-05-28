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Доктор Мясников: «Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился» 

ИА Regnum и ещё 15 1 час назад
«Насосался нашей крови»
Фото: ТАСС
Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале высказался о динамикеэпидемиологических процессов и рассказал, почему необходимы карантинные мероприятия, если коронавирус способен сам по себе сойти на нет:
«В незащищенную популяцию пришёл вирус и стал быстро распространяться, охватывая все больше и больше людей. Но тут полностью применимы законы механики — помните про коробку передач в машине: «Выигрывая в скорости, проигрываешь в силе!».
Вирус как бы фильтруется через наши иммунные силы и борясь с ними, теряет свою силу. То есть каждый раз попадая в организм, дальше идует немного ослабленный. Волна шириться, но через месяц-полтора начинает отступать сама по себе — чем больше людей заражено, тем скорее вирусы теряют силу, способность заражать и убивать.
Вопрос: если вирус так или иначе выдыхается, то чего мы с ним боремся карантином и проч? Выигрываем время, растягиваем процесс, делаем взлёт кривой более пологим. (Не мы его в итоге побеждаем, он сам выдыхается, нам главное переждать с минимальными потерями). Вот то, что мы видим сегодня — волна спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами. Всё, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго. Но в любом случае, если не произойдёт мутации, то большой беды он он же не наделает (если только его опять не назначат «злодеем» СМИ)».
Как уже сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в 85 регионах России зарегистрировано более 360 000 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению свыше 130 000 человек.
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Общество , Доктор Мясников , Александр Мясников
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