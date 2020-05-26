Названы вероятные даты голосования по Конституции

Правительство рассматривает в качестве возможных дат для голосования по поправках в Конституцию 1 и 8 июля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к голосованию.

"Ранее рассматривался вариант проведения голосования 24 июня, однако его организация в один день с парадом Победы маловероятна", — заявил источник.

Другие источники в ряде региональных избиркомов рассказали, что на данный момент обсуждаются две вероятные даты — 1 и 8 июля. Уточняется, что работа по подготовке к голосованию в регионах уже началась.

Еще один источник, близкий к Центризбиркому , отметил, что голосование пройдет не позже начала июля, решение будет принято на этой неделе.