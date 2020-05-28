Юрий Куклачев. Коронавирус у кошек угрожает их сородичам, хотя и не опасен для владельцев животных, рассказал в эфире НСН народный артист РСФСР, руководитель Театра кошек в Москве

"Коронавирус у кошек — давно известная болезнь. Мы ее называем "кошачий грипп". Если кошка больная, ее просто нужно от других кошек изолировать. К людям это не переходит, но она может заразить другую кошку", — сказал артист.

По его словам, в этой связи кошек, которых берут с улицы, в театре сажают на двухмесячный карантин. При этом Куклачев напомнил, что у этих животных, кроме коронавируса, также можно обнаружить СПИД, белокровие и огромное количество болезней, о которых раньше никто не знал.

"И не надо у них брать кровь на коронавирус. Это мы берем, когда к нам приходят в театр новые животные. Если кошка живет дома одна, то может спокойно прожить (с болезнью — прим. ред.) 15-20 лет, но она разносчик заболевания. Заразит другую кошку — та "копыта откинет"", — предупредил артист.

Куклачев призвал россиян не паниковать из-за сообщений о коронавирусе у кошек, посетовав при этом, что некоторые безответственные хозяева со страху избавляются от своих питомцев.