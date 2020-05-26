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Минздрав пояснил порядок госпитализации больных с коронавирусом 

Газета.Ru 54 минуты назад
Разъяснен порядок госпитализации больных с COVID-19
Фото: ТАСС
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно предписаниям, госпитализировать в спецклиники будут лишь пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Отмечается, что если на протяжении трех дней у человека сохраняется температура от 38,5 градусов и выше, его состояние будет расценено как состояние средней тяжести.
Также обязательно будут госпитализировать относящихся к группе риска пациентов с коронавирусом.
Несовершеннолетних пациентов будут забирать в медучреждения, если температура превышает 39 градусов; наблюдается дыхательная недостаточность, тахикардия, геморрагическая сыпь, судороги и некоторые другие симптомы.
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Общество , Минздрав РФ , РИА Новости
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