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Медики из Москвы прибыли в Ингушетию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 16 1 час назад
Медики из Москвы прибыли в Ингушетию
Фото: globallookpress.com
В Ингушетию для помощи в борьбе с коронавирусом прибыла бригада московских медиков, сообщает правительство региона.
Спецборт приземлился в аэропорту Магаса. В Ингушетию прибыли шесть специалистов: хирург, пульмонолог, инфекционист, рентгенолог, анастезиологи-реаниматологи. В Ингушетию привезли лекарства, средства защиты, тесты и планшеты для экспресс-диагностики, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания с мэром Москвы Сергеем Собяниным распорядился направить московских врачей в регионы, где сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
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Общество , Сергей Собянин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Магас , Москва , Республика Ингушетия
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