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Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение 

РИА Новости и ещё 8 2 часа назад
Призывавшую рожать вместо учебы чиновницу повысили
Фото: Администрации Владимирской области/Департамент здравоохранения
Владимирская чиновница, прославившаяся высказыванием о том, что девушкам лучше не учиться, а рожать, стала временно исполняющей обязанности руководителя департамента здравоохранения, сообщает администрация Владимирской области.
Накануне стало известно, что директор депздрава Алексей Мозалев уволился в связи с переходом на другую работу.
Временно исполняющей обязанности главы ведомства с сегодняшнего дня назначена заместитель директора Юлия Арсенина. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
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Общество , Владимир Сипягин , Владимирская Область
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