Призывавшую рожать вместо учебы чиновницу повысили

Владимирская чиновница, прославившаяся высказыванием о том, что девушкам лучше не учиться, а рожать, стала временно исполняющей обязанности руководителя департамента здравоохранения, сообщает администрация Владимирской области

Накануне стало известно, что директор депздрава Алексей Мозалев уволился в связи с переходом на другую работу.

Временно исполняющей обязанности главы ведомства с сегодняшнего дня назначена заместитель директора Юлия Арсенина. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин

Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".