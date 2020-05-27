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Госдума разрешила студентам преподавать в школах и вести детские кружки 

Агентство «Москва» и ещё 13 39 минут назад
Госдума разрешила студентам преподавать в школах
Фото: РИА Новости
Госдума в ходе заседания приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, разрешающий студентам преподавать в школах и вести детские кружки и факультативы.
«Вести уроки смогут студенты, обучающиеся по педагогическим специальностям, начиная с четвертого курса, успешно прошедшие промежуточную аттестацию. Работать в кружках и секциях можно будет уже после второго курса любого вуза. Главное, чтобы профиль подготовки соответствовал тематике факультатива. Например, студенты-инженеры смогут вести курс робототехники. Для них это будет возможность попробовать себя в профессии», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, принятое решение поможет отчасти восполнить кадровый дефицит, в том числе временный.
«В школах, особенно в сельской местности, учителей не хватает, в первую очередь, предметников — по иностранным языкам и информатике. А бывают случаи, когда в середине года учитель увольняется или уходит в декретный отпуск. Подыскать замену в такой период сложно, а оставить класс без учителя нельзя. Важно, что условия допуска студентов к преподаванию, которые изначально правительство предлагало определить в подзаконном акте, теперь зафиксированы нормами прямого действия», — уточнил он.
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Комментарии
Общество , Образование , Вячеслав Володин , Госдума
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