Госдума разрешила студентам преподавать в школах

Госдума в ходе заседания приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, разрешающий студентам преподавать в школах и вести детские кружки и факультативы.
«Вести уроки смогут студенты, обучающиеся по педагогическим специальностям, начиная с четвертого курса, успешно прошедшие промежуточную аттестацию. Работать в кружках и секциях можно будет уже после второго курса любого вуза. Главное, чтобы профиль подготовки соответствовал тематике факультатива. Например, студенты-инженеры смогут вести курс робототехники. Для них это будет возможность попробовать себя в профессии», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, принятое решение поможет отчасти восполнить кадровый дефицит, в том числе временный.
«В школах, особенно в сельской местности, учителей не хватает, в первую очередь, предметников — по иностранным языкам и информатике. А бывают случаи, когда в середине года учитель увольняется или уходит в декретный отпуск. Подыскать замену в такой период сложно, а оставить класс без учителя нельзя. Важно, что условия допуска студентов к преподаванию, которые изначально правительство предлагало определить в подзаконном акте, теперь зафиксированы нормами прямого действия», — уточнил он.