Госдума разрешила студентам преподавать в школах

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Госдума в ходе заседания приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, разрешающий студентам преподавать в школах и вести детские кружки и факультативы.

«Вести уроки смогут студенты, обучающиеся по педагогическим специальностям, начиная с четвертого курса, успешно прошедшие промежуточную аттестацию. Работать в кружках и секциях можно будет уже после второго курса любого вуза. Главное, чтобы профиль подготовки соответствовал тематике факультатива. Например, студенты-инженеры смогут вести курс робототехники. Для них это будет возможность попробовать себя в профессии», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, принятое решение поможет отчасти восполнить кадровый дефицит, в том числе временный.