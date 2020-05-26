В семье Скабеевой горе

Как рассказал сам Евгений в своем Telegram-канале, его дедушка был океанологом и полярником. Григорий Хлоев заразился коронавирусом и скончался.

«Коронавирус и старые болячки. 96 лет. Был очень крепкий, но не сдюжил. Большой советский учёный. Океанолог, гидролог, полярник», — рассказал Попов.

По словам телеведущего, его дед «открыл секреты сибирской погоды, помогал становлению полярной авиации, точно знал, что происходит внутри урагана и глубоко под водой».

«Наука потеряла мощного исследователя, а я деда. Покойся с миром, Григорий Сергеевич! Уверен, там, где ты сейчас, тоже глубокие моря и сильные бури, без которых ты не мог», — добавил телеведущий.

Напомним, что Евгений Попов родился во Владивостоке в 1978 году. Будущая звезда российского ТВ окончила факультет журналистики ДВГУ в 2000 году. Затем он работал на ОТВ-Прим, ГТРК «Владивосток» и в других местных телерадиокомпаниях. Являлся корреспондентом «Вестей» во Владивостоке. В 2002 году переехал в Москву, где и сделал карьеру на канале «Россия 1».

В настоящее время ведет социально-политическое ток-шоу «60 минут» в паре с супругой Ольгой Скабеевой.