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В семье Скабеевой и Попова случилось горе 

Primpress и ещё 5 15 часов назад
В семье Скабеевой горе
Фото: Lenta.ru
В семье известных телеведущих Ольги Скабеевой и Евгения Попова произошла трагедия, скончался дедушка Евгения, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказал сам Евгений в своем Telegram-канале, его дедушка был океанологом и полярником. Григорий Хлоев заразился коронавирусом и скончался.
«Коронавирус и старые болячки. 96 лет. Был очень крепкий, но не сдюжил. Большой советский учёный. Океанолог, гидролог, полярник», — рассказал Попов.
По словам телеведущего, его дед «открыл секреты сибирской погоды, помогал становлению полярной авиации, точно знал, что происходит внутри урагана и глубоко под водой».
«Наука потеряла мощного исследователя, а я деда. Покойся с миром, Григорий Сергеевич! Уверен, там, где ты сейчас, тоже глубокие моря и сильные бури, без которых ты не мог», — добавил телеведущий.
Напомним, что Евгений Попов родился во Владивостоке в 1978 году. Будущая звезда российского ТВ окончила факультет журналистики ДВГУ в 2000 году. Затем он работал на ОТВ-Прим, ГТРК «Владивосток» и в других местных телерадиокомпаниях. Являлся корреспондентом «Вестей» во Владивостоке. В 2002 году переехал в Москву, где и сделал карьеру на канале «Россия 1».
В настоящее время ведет социально-политическое ток-шоу «60 минут» в паре с супругой Ольгой Скабеевой.
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Общество , Коронавирус , Ольга Скабеева , Евгений Попов
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