В семье Скабеевой горе

«Коронавирус и старые болячки. 96 лет. Был очень крепкий, но не сдюжил. Большой советский учёный. Океанолог, гидролог, полярник», — написал он.

По словам телеведущего, его дед «открыл секреты сибирской погоды, помогал становлению полярной авиации, точно знал, что происходит внутри урагана и глубоко под водой».

«Наука потеряла мощного исследователя, а я деда. Покойся с миром, Григорий Сергеевич! Уверен, там, где ты сейчас, тоже глубокие моря и сильные бури, без которых ты не мог», — заявил Попов.

«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8915, до 362 342 человек.

Ранее телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» высказала мнение, что для того, чтобы граждане РФ соблюдали режим самоизоляции и не болели, необходимо постоянно запугивать их страшными историями про коронавирус. Журналистка отметила, что пришла к такому неутешительному выводу, основываясь на личных наблюдениях.