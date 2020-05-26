«Рамблер» писал, что Кикабидзе призвал разделять политику и народ, однако заявил, что с 2008 года не был ни в одном российском городе и не собирается петь в стране, из которой «пришли танки».

При этом отвечая на вопрос Гордона, который тот сам назвал «неудобным», Кикабидзе отказался критиковать тех грузинских артистов, которые выступают в России.

«Я не могу своих коллег сейчас как-то критиковать. Но я думаю, что если человек рот открыл и что-то сказал, он должен это выполнить. Если он мужик мужиком. Но жизнь такая штука, Дима, что иногда некоторые как-то начинают лавировать», — пояснил актер.

Он также заявил, что скучает по русскоязычной аудитории, но намерен придерживаться принципов и совершенно не жалеет, что праздновал свое 80-летие в Батуми, а не в Кремле.

Напомним, что в 2008 году после военного конфликта с Грузией, получившего название «пятидневная война», Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После чего Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.