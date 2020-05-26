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«Если рот открыл — должен выполнить»: Кикабидзе об артистах 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Если рот открыл — должен выполнить»
Фото: ТАСС
Актер и певец Вахтанг Кикабидзе отказался критиковать грузинских артистов, выступающих в России. Интервью с актером украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал на YouTube.
«Рамблер» писал, что Кикабидзе призвал разделять политику и народ, однако заявил, что с 2008 года не был ни в одном российском городе и не собирается петь в стране, из которой «пришли танки».
При этом отвечая на вопрос Гордона, который тот сам назвал «неудобным», Кикабидзе отказался критиковать тех грузинских артистов, которые выступают в России.
«Я не могу своих коллег сейчас как-то критиковать. Но я думаю, что если человек рот открыл и что-то сказал, он должен это выполнить. Если он мужик мужиком. Но жизнь такая штука, Дима, что иногда некоторые как-то начинают лавировать», — пояснил актер.
Он также заявил, что скучает по русскоязычной аудитории, но намерен придерживаться принципов и совершенно не жалеет, что праздновал свое 80-летие в Батуми, а не в Кремле.
Напомним, что в 2008 году после военного конфликта с Грузией, получившего название «пятидневная война», Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После чего Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.
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Общество , Вахтанг Кикабидзе , Дмитрий Гордон
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