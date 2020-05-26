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Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Дочь Успенского выступила с посмертным обвинением отца
Фото: vz.r
Дочь писателя выступила с открытым письмом, в котором обвинила Успенского в домашнем насилии. По мнению Татьяны, Эдуард Успенский недостоин, чтобы новая литературная премия носила его имя, сообщили СМИ.
Недавно Российская государственная детская библиотека объявила о проведении конкурса на логотип премии имени Эдуарда Успенского. Однако Успенская призналась: она категорически против присвоения престижной премии имени ее знаменитого отца. Она написала открытое письмо, которое попросила опубликовать редакцию Sobesednik.ru.
Директору Государственной Детской Библиотеки
Веденяпиной Марии Александровне
От Успенской Т. Э.
Открытое письмо
Уважаемая Мария Александровна!
Мне стало известно, что Российская Государственная Детская Библиотека проводит конкурс на логотип премии имени моего отца — писателя Эдуарда Успенского. С большим сожалением и горечью хочу выразить свое несогласие с присвоением премии его имени.
Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье…
Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной) и т. д…
К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя.
Зная о своих проблемах, в том числе с алкоголем, мой отец не обращался к официальным психологам, а являлся сторонником секты В. Д. Столбуна, проходил у него «лечение», поддерживал секту материально, рекламировал ее на ТВ, в газетах, что тоже не может являться большой заслугой. Мой отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало. Он восхищался Столбуном, его методами, приводил туда своих знакомых и друзей.
Будучи несомненно талантливым человеком, способным увлечь людей творческими идеями (передача «Гавань», создание мультфильмов совместно с творческими коллективами студий), он не сумел преодолеть свои человеческие пороки, доброжелательно и спокойно общаться с людьми.
Хотелось бы, чтобы мое мнение было услышано…
Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература…
С уважением, Успенская Татьяна Эдуардовна.
Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в городе Егорьевске Московской области. Получив образование в Московском авиационном институте (МАИ) и став инженером, он зарабатывал на жизнь тем, что писал и делал сценарии мультфильмов.
В дополнение к детским книгам Успенский писал стихи и театральные сценки из цикла о Чебурашке, «Крокодил Гена и его друзья».
Первая книга Успенского про Дядю Федора «Дядя Федор, пес и кот» была опубликована в 1974 году. По книге были сняты малоизвестный мультфильм «Дядя Федор, пес и кот», а также три популярных мультипликационных фильма: «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».
Эдуард Успенский был одним из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня», а также программы об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли», которая в 2000 году была отмечена премией ТЭФИ.
В 2010 году Успенскому была присуждена премия имени Корнея Чуковского, учрежденная для детских писателей, в главной номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе», отмечает Википедия.
Умер 14 августа 2018 года. Могила Эдуарда Успенского распологается на Троекуровском кладбище.
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Общество , Мария Веденяпина , Элеонора Филина , Корней Чуковский , Эдуард Успенский , МАИ , ИД "Собеседник"
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