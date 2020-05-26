Туроператоры сдвигают старт летнего сезона в России по ряду направлений 

Российские туроператоры вынуждены сдвигать старт летних программ по некоторым внутренним направлениям, несмотря на объявленный властями РФ поэтапный выход туризма из карантина с 1 июня, сообщили ТАСС представители крупных туристических компаний. Это связано с тем, что регионы РФ не синхронно выходят из режима ограничений или корректируют ранее озвученные даты, пояснили туроператоры.

Anex Tour и "Интурист" планировали начать отправку туристов в Сочи на базе регулярных рейсов Azur Air с 1 июня. "Начало программы сдвинуто на 15 июня", — сообщили ТАСС в пресс-службе Anex Tour. "Интурист" пока не озвучивает новые даты по Сочи, но в пресс-службе компании заверили, что будут переносить без доплат туры клиентам, забронировавшим отдых в санаториях города с 1 июня.

Старт летних чартерных программ по России у TUI намечен на 3 июня, но "будет корректироваться по каждому региону в соответствии с получаемой официальной информацией и с учетом рекомендаций Ростуризма", отметили в пресс-службе TUI Россия. "Изменения, после получения официальной информации, коснутся вылетов из Москвы и Санкт-Петербурга. Туристам, чье путешествие должно начаться в первых числах июня, будут предложены варианты переноса дат путешествия на более поздний период", — сообщили в компании.

Согласование рекомендаций по работе туротрасли в новых условиях должно завершиться на этой неделе, сообщила накануне на брифинге руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Откуда и куда

Туристы пока не спешат приобретать туры, и бронирований на начало июня немного. Наибольшим спросом пользуются туры с датами вылета в июле — августе, а также в сентябре, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры.

Одним из лидеров летнего отдыха в России традиционно является Сочи. Туроператоры заявили программы в Сочи из таких городов, как Москва, Петербург, Уфа, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сургут, Нижневартовск, Воронеж и других. Кроме того, "Интурист" заявил чартерную программу в Анапу с 1 июля. Также туристы интересуются отдыхом в Крыму.

Помимо этого, туроператоры фиксируют спрос на лечебно-оздоровительные программы, в первую очередь это курорты Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского Края, Пермской области, Алтая (Белокуриха).

Tez Tour не специализируется на внутреннем туризме, однако в компании сообщили, что предлагают туры по России на регулярных рейсах в формате GDS (глобальные системы бронирования), а также экскурсионные туры продолжительностью от трех дней, включая поездки в Санкт-Петербург и окрестности, Карелию, Екатеринбург, Казань.

Спрос на экскурсионные туры отмечает и TUI. "В период выхода из кризиса спрос на короткие путешествия кратно увеличится. Многие туристы будут вынуждены экономить и выбирать более короткие программы. Для них мы разработали серию туров "выходного дня", — пояснили в компании.

Также в период кризиса набирает популярность такая услуга, как отдельное бронирование экскурсий, что позволяет разнообразить досуг, не уезжая из города, сообщили в TUI Россия. Такие экскурсии сейчас предлагают в Москве, Петербурге, Калининграде, Сочи, Горно-Алтайске и в Петропавловске-Камчатском.

А что с "зарубежкой"?

Чтобы исключить новый завоз коронавирусной инфекции в страну, премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж. То есть продолжает действовать рекомендация Ростуризма по возможности воздержаться от заграничных поездок до нормализации эпидемиологической ситуации, уточнил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Помимо этого, Ростуризм 19 марта рекомендовал работающим в РФ туроператорам временно воздержаться от отправки российских туристов в другие страны. Туроператоры к этой рекомендации прислушались, а основные представители рынка даже приостановили продажу туров за рубеж на ближайшую перспективу.

27 марта Россия закрыла все международные полеты, за исключением вывозных рейсов для доставки граждан РФ домой, грузового и почтового авиасообщения. Это значит, что ни самостоятельный, ни организованный российский турист пока не может отправиться в зарубежное путешествие. Однако в теории, если бы какая-то страна заявила о готовности принять путешественников из России и авиасообщение по этому направлению было бы восстановлено, то полететь туда самостоятельно было бы можно, пояснил ТАСС источник на туристическом рынке.

"Право такое никто не отменял, просто есть рекомендация не ездить за границу, и ограничено авиасообщение", — отметил собеседник агентства.

Тем временем крупные российские туроператоры в сложившейся ситуации начали аннулировать туры за границу с вылетом в июне. О таком решении ТАСС сообщили представители Anex Tour и "Интуриста", а в Tez Tour заявили, что пока предлагают перенос зарубежных туров на более поздние даты клиентам, которые должны были вылететь на отдых до середины июня. Кроме того, аннулируют заграничные туры на июнь Coral Travel и Pegas Touristik, сообщала ранее Ассоциация туроператоров России.

Условия по отмене таких туров в зависимости от компании варьируются, однако в основном речь идет о переносе тура на другие даты с возможностью смены страны отдыха. Некоторые туристы предпочли перенести даты отдыха на 2021 год, отметили в "Интуристе".