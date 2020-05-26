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Салоны красоты потребовали от властей назвать дату открытия 

Lenta.ru 27 минут назад
Салоны красоты потребовали от властей назвать дату открытия
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Ассоциация предпринимателей индустрии красоты (АПИК) потребовала от властей Москвы назвать дату, когда бизнес сможет возобновить работу. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
В ассоциации обратили внимание, что в этой индустрии задействован один процент трудоспособного населения России. Поясняется, что затягивание сроков открытия приводит к тому, что персонал начинает оказывать услуги на дому, зачастую пренебрегая требованиями к безопасности.
АПИК отмечает, что бьюти-индустрия в большинстве регионов сумеет обойтись без дополнительной помощи со стороны государства лишь в том случае, если сможет начать работу в первых числах июня. Там предупредили, что в целом около 30 процентов предприятий рынка не смогут пережить летний сезон.
Также в ассоциации указали, что часть требований, разработанных Роспотребнадзором, невыполнимы. Например, смена рабочей одежды три-четыре раза в день увеличит стоимость услуги на 250–350 рублей. При этом клиенты не готовы будут увеличивать свои траты.
22 мая журналисты раскрыли стоимость нелегальных парикмахерских услуг, которые оказывают в России во время режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. По информации СМИ, цена услуг выезжающих на дом парикмахеров варьируется от 250 до 5 тысяч рублей: стоимость зависит от сложности оказываемой процедуры. Отмечается, что объявления от специалистов появляются в сети ежедневно.
19 мая мэр Москвы Сергей Собянин оценил сроки открытия салонов красоты в городе. «Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными», — заявил он.
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Комментарии 1
Общество , Политика , Григорий Березкин , Сергей Собянин , Роспотребнадзор , Правительство Москвы
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