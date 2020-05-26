В течение месяца могут взлететь цены на туалетную бумагу 

Цены на туалетную бумагу и бумажные полотенца могут вырасти в цене на 10—15% в ближайшие три недели. Производителям не хватает сырья. Причиной стало решение Роспотребнадзора приостановить раздельный сбор мусора из-за угрозы коронавируса.

Депутат Госдумы Юрий Волков написал в Роспотребнадзор письмо, в котором сообщил, что санитарно-гигиенические товары — туалетная бумага и полотенца подорожают на 10-15%, а дешевая туалетная бумага — и вовсе исчезнет с прилавков, пишет газета «Известия».

Роспотребназдор ранее разработал рекомендации по приостановке раздельного сбора мусора в связи с тем, что работники предприятий могут заразиться коронавирусом. «Не определен срок действия рекомендаций, поскольку они даны не на период самоизоляции, а связаны только с возможностью заражения от нового вируса COVID-19», — переживает депутат.

По словам зампреда комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Натальи Беляевой, производства уже сейчас начинают скупать вторсырье по повышенным ценам или переходить на использование первичного сырья (деревьев — прим.ред.).

С 16 по 19 марта, как сообщило RT, исследователи выяснили, что спрос на туалетную бумагу у россиян вырос на 47% по сравнению с таким же периодом 2019 года.