Туалетная бумага подорожает в России

Туалетная бумага, бумажные полотенца и другие бумажные санитарно-гигиенические товары в ближайшем будущем могут подорожать на 10-15%, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. По словам аналитиков, к росту цен может привести дефицит сырья, формирующийся из-за пандемии коронавируса.

По данным издания, на время существования угрозы распространения коронавирусной инфекции по требованию Роспотребнадзора были закрыты бизнес-центры, университеты, школы и т.д, где осуществлялся сбор макулатуры. Также надзорное ведомство рекомендовало приостановить раздельный сбор мусора. Учитывая, что с помощью вышеуказанных процессов формируется сырьё для целлюлозно-бумажной промышленности, в скором времени может вырасти в цене бумажная санитарно-гигиеническая продукция.

Аналитики полагают, что подорожание составит 10-15%. При этом они подчеркивают, что дешевый сегмент товаров: туалетная бумага, полотенца, салфетки — может вообще исчезнуть с полок магазинов, поскольку их производство окажется нерентабельным.