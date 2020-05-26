Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам пообещали подорожание туалетной бумаги 

Артём Кульша 48 минут назад
Туалетная бумага подорожает в России
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Туалетная бумага, бумажные полотенца и другие бумажные санитарно-гигиенические товары в ближайшем будущем могут подорожать на 10-15%, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. По словам аналитиков, к росту цен может привести дефицит сырья, формирующийся из-за пандемии коронавируса.
По данным издания, на время существования угрозы распространения коронавирусной инфекции по требованию Роспотребнадзора были закрыты бизнес-центры, университеты, школы и т.д, где осуществлялся сбор макулатуры. Также надзорное ведомство рекомендовало приостановить раздельный сбор мусора. Учитывая, что с помощью вышеуказанных процессов формируется сырьё для целлюлозно-бумажной промышленности, в скором времени может вырасти в цене бумажная санитарно-гигиеническая продукция.
Аналитики полагают, что подорожание составит 10-15%. При этом они подчеркивают, что дешевый сегмент товаров: туалетная бумага, полотенца, салфетки — может вообще исчезнуть с полок магазинов, поскольку их производство окажется нерентабельным.
Депутат Госдумы Юрий Волков в своем письме, адресованном экспертам Роспотребнадзора, попросил специалистов ведомства сформировать точную позицию относительно раздельного сбора мусора, поскольку в настоящее время сроки действия рекомендаций о его приостановке не указаны.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Комментарии 22
Общество , Юрий Волков , Госдума , Роспотребнадзор , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны итоги шоу «Холостяк»
Стали известны итоги шоу «Холостяк»
«Я презираю тебя, мразь нацистская»
«Я презираю тебя, мразь нацистская»
Лежала голая возле мусорного бака
Лежала голая возле мусорного бака
На обломках МН17 нашли загадочные следы
На обломках МН17 нашли загадочные следы
Лещенко ответил Пригожину о «чудовищном положении»
Лещенко ответил Пригожину о «чудовищном положении»
Видео
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
00:23
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
Армия
Ликвидация последствий урагана попала на видео
00:33
Ликвидация последствий урагана попала на видео
Происшествия
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
00:58
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
В мире
Вандал разгромил мемориал ВОВ и попал на видео
01:36
Вандал разгромил мемориал ВОВ и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
01:43
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
Происшествия
Авария с реанимобилем попала на видео
00:24
Авария с реанимобилем попала на видео
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
00:15
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
00:08
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение