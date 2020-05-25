О разрешении на возобновление работы просят тысячи московских салонов красоты. Они организовали акцию «Безопаснее в салоне», чтобы доказать столичным властям : в парикмахерских и косметологических клиниках меньше угрозы подхватить COVID-19, чем на надомных процедурах, которые сейчас оказывают многие специалисты в сфере красоты. Чтобы проверить это, «Газета.Ru» выяснила, какие условия предоставляют косметологи и парикмахеры, незаконно обслуживающие клиентов в пандемию.

Московские салоны красоты запустили акцию под названием «Безопаснее в салоне» — они просят столичные власти и Роспотребнадзор позволить им возобновить работу.

Около тысячи заведений уже опубликовали видео, в котором перечисляются разные средства эпидемиологической защиты: медицинская форма, рециркулятор, маски, перчатки, дезинфицирующие средства — их салоны красоты обещают использовать при обслуживании клиентов.

«С каждым днем простоя закрываются десятки и сотни салонов, тысячи мастеров остаются без работы. Не секрет, что многие вынуждены обслуживаться на дому, но это не безопасно! Ни мастера на дому, ни мастера с выездом к вам не могут обеспечить такую безопасность, как в салоне!» — уверяют участники акции.

Сейчас по сети ходит множество историй, в которых работницы сферы красоты, пытающиеся заработать во время пандемии коронавируса, подвергают своих клиенток опасности. «Газета.Ru» связалась с некоторыми россиянками, которые подали объявление о предоставлении надомных процедур.

Многие уверяют, что применяют меры эпидемиологической безопасности и готовы обслуживать даже тех клиентов, которые боятся подхватить COVID-19. «Я всегда в перчатках и в маске. Это прежде всего моя безопасность», — уверила косметолог из Челябинска Ирина.

При этом она очень удивилась, когда корреспондент «Газеты.Ru» спросила, необходимо ли принести на процедуру справку об отсутствии коронавируса.

«Вы серьезно слышали о таком? Ну принесите, если у вас есть», — ответила жительница Урала.

Парикмахер из Екатеринбурга Илона также считает, что ее клиенты не должны доказывать отсутствие инфекции. «Да, работаю в масках и перчатках. И инструменты обрабатываю. Ни разу не сталкивалась с тем, что надо приносить справку», — сказала она.

Полную защиту от коронавируса пообещала и косметолог Ольга из Саратова. «Работаю в двух масках: экран и тканевая. Все обрабатываю дезинфицирующими средствами», — уверила она.

В то же время специалисты в сфере красоты из Москвы вовсе не решились принимать клиента, который просит о соблюдении правил безопасности на фоне пандемии. «Если у вас такой подход, обратитесь к другому мастеру», — сообщила косметолог Ирина

Столичный парикмахер Лилия тоже не захотела брать на себя такую ответственность. «Ну я надеваю перчатки и маску, но, честно говоря, если вы очень боитесь, то, наверное, надо к другим мастерам обратиться, потому что я не смогу к вам приехать и обслужить», — сообщила девушка.

И такие условия работы специалисты допускают даже при том, что некоторые их коллеги уже успели столкнуться с правоохранителями из-за своей деятельности. Так, 25 мая стало известно о том, что столичная полиция проверяет визажиста из Москвы Ирину Субботину по факту оказания услуг на дому при подтвержденном диагнозе «коронавирусная инфекция», сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в силовых структурах.

В конце марта, когда власти ввели ограничительные меры, москвичка стала принимать клиентов дома, но в середине мая она решила пройти тест на COVID-19 в платной клинике — результат пришел положительный.

Врачи, приехавшие к девушке с плохой новостью, выписали препараты, а также требование о самоизоляции. Тем не менее Субботина продолжила принимать клиентов.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по статье 14.34 КоАП РФ «Нарушение правил организации деятельности по оказанию услуг», по которой девушке светит только штраф, утверждает Baza. Но если полиция обнаружит, что в результате деятельности Субботиной кто-то из клиентов подхватил коронавирусную инфекцию, то ее уже будут судить по 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» — эта статья грозит визажисту двумя годами лишения свободы.

О похожем случае 21 мая сообщил мэр города Междуреченска в Свердловской области Владимир Чернов . В своих соцсетях он рассказал, что местная жительница, предоставляющая услуги косметологии, продолжала принимать клиентов, несмотря на подтвержденный COVID-19. Тех, кто контактировал с ней, сейчас разыскивают по всему населенному пункту.

В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер уже заразил коронавирусной инфекцией 23 человека, сообщал региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 19 мая.

По данным штаба, в результате контакта с парикмахером коронавирусом заболели члены семи семей — это стало причиной резкого роста заболеваемости в регионе.

Результаты теста еще 25 местных жителей, которые также побывали у парикмахера, показали отрицательный результат — их всех отправили на самоизоляцию.

Один случай заболевания новой инфекцией в результате посещения косметолога на дому выявили и в Нижегородской области, заявил 9 апреля замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Девушка пришла к специалисту за процедурой, а в итоге подхватила COVID-19. «Большая часть тех, с кем пациентка находилась в контакте, также стали носителями коронавируса. Подобные визиты — очень большой риск. Сейчас мы должны ограничить этот вид деятельности. В первую очередь следует думать о своем здоровье и здоровье близких. Как только ситуация стабилизируется, и стоматологии, и салоны красоты и предприятия, оказывающие иные подобные услуги будут работать в полном объеме», — подчеркнул чиновник, слова которого приводит пресс-служба правительства субъекта.