Призыв Мишустина встревожил россиян

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Россияне отреагировали на призыв Мишустина по поездкам за рубеж 

Вероника Полынина 8 минут назад
Призыв премьер-министра России Михаила Мишустина воздержаться от зарубежных поездок вызвал тревогу у россиян. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Я могу сказать, что это заявление вызвало достаточно тревожную реакцию у туристов. Нам буквально сразу же стали писать люди с вопросами», — сказала она «Газете.ру».
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По ее словам, в АТОР не могут ответить на запросы туристов, поскольку сроки снятия ограничений не были обозначены.
Ломидзе отметила, что правительству следует уточнить рекомендации и указать, куда можно выезжать и сколько продлятся ограничения.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Мишустин попросил жителей России провести отпуск внутри страны, чтобы исключить угрозу завоза коронавируса из-за рубежа. По мнению главы правительства, «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену».
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Общество , Видео , Михаил Мишустин , Газета.Ru
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