Призыв Мишустина встревожил россиян

Призыв премьер-министра России Михаила Мишустина воздержаться от зарубежных поездок вызвал тревогу у россиян. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Я могу сказать, что это заявление вызвало достаточно тревожную реакцию у туристов. Нам буквально сразу же стали писать люди с вопросами», — сказала она «Газете.ру».

По ее словам, в АТОР не могут ответить на запросы туристов, поскольку сроки снятия ограничений не были обозначены.

Ломидзе отметила, что правительству следует уточнить рекомендации и указать, куда можно выезжать и сколько продлятся ограничения.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Мишустин попросил жителей России провести отпуск внутри страны, чтобы исключить угрозу завоза коронавируса из-за рубежа. По мнению главы правительства, «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену».