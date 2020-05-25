В Роспотребнадзоре дали совет россиянам

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"Крайне нежелательно сегодня выезжать за рубеж. Сегодня каждый день в мире регистрируются порядка 100 тысяч новых случаев, это только те, о которых известно, потому что уровень тестирования крайне разный в разных странах, и есть страны, где тестирование практически не проводится, а, безусловно, больные там есть", — сказала Попова на брифинге в правительстве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.