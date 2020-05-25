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Попова посоветовала россиянам пока не выезжать за рубеж 

РИА Новости 2 часа назад
В Роспотребнадзоре дали совет россиянам
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что сейчас крайне нежелательно уезжать за рубеж.
"Крайне нежелательно сегодня выезжать за рубеж. Сегодня каждый день в мире регистрируются порядка 100 тысяч новых случаев, это только те, о которых известно, потому что уровень тестирования крайне разный в разных странах, и есть страны, где тестирование практически не проводится, а, безусловно, больные там есть", — сказала Попова на брифинге в правительстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
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