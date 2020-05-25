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Попова заявила о стабилизации эпидемиологической ситуации в России 

RT на русском и ещё 5 41 минуту назад
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в России
Фото: RT на русском
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. Об этом она сказала в ходе брифинга, который транслировал телеканал «Россия 24».
«Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации стабилизируется, это совершено безусловный факт. Ежедневное количество регистрирующихся случаев инфицирования снижается», — сказала она.
Она отметила, что в России делается всё для того, чтобы сохранить здоровье и жизни людей, подчеркнув, что это является самым главным на сегодняшний день.
При этом Попова сообщила, что в ближайший месяц — два в России будет сохраняться масочный режим.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
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