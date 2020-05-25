«Откуда бабки, подоночки»: Соловьев обратился к Навальному 

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Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что США обещают 250 тысяч долларов тому, кто докажет дезинформацию со стороны российских властей, и поинтересовался, откуда деньги у российской оппозиции. Этим темам была посвящена часть эфира «Соловьёв LITE», выпуск опубликован на YouTube.

Как писал «Рамблер», ранее в рамках акции «Бессмертный полк онлайн» несколько пользователей разместили фотографии Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера Следственный комитет России возбудил из-за этого уголовные дела о реабилитации нацизма, следователи установили личности подозреваемых.

После этого Соловьев начал рассуждать, откуда оппозиция берет деньги на свои акции.

«Откуда бабки, подоночки? <…> Видел сегодня, американцы приз 250 тысяч долларов [дают — прим.ред.], чтобы доказать дезинформацию российской системы здравоохранения о низких потерях от коронавируса», — заявил он.

По мнению ведущего, таким способом в США хотят финансировать российскую оппозицию.