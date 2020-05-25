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«Откуда бабки, подоночки»: Соловьев обратился к Навальному 

Мария Иванова 48 минут назад
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что США обещают 250 тысяч долларов тому, кто докажет дезинформацию со стороны российских властей, и поинтересовался, откуда деньги у российской оппозиции. Этим темам была посвящена часть эфира «Соловьёв LITE», выпуск опубликован на YouTube.
«Я презираю тебя, мразь нацистская»
Соловьев обсудил с доктором Александром Мясниковым дело об акции «Бессмертный полк» и фотографиях нацистов. Ведущий назвал людей, опубликовавших снимки, сторонниками оппозиционера Алексея Навального.
Как писал «Рамблер», ранее в рамках акции «Бессмертный полк онлайн» несколько пользователей разместили фотографии Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера. Следственный комитет России возбудил из-за этого уголовные дела о реабилитации нацизма, следователи установили личности подозреваемых.
После этого Соловьев начал рассуждать, откуда оппозиция берет деньги на свои акции.
«Откуда бабки, подоночки? <…> Видел сегодня, американцы приз 250 тысяч долларов [дают — прим.ред.], чтобы доказать дезинформацию российской системы здравоохранения о низких потерях от коронавируса», — заявил он.
По мнению ведущего, таким способом в США хотят финансировать российскую оппозицию.
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Общество , Видео , Алексей Навальный , Генрих Гиммлер , Владимир Соловьев , Александр Мясников , СКР , США
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