В российском регионе откроются рестораны и кафе

Заведения общепита смогут работать с 7.00 до 21.00. При этом помещения необходимо подготовить к приему посетителей — установить перегородки или разместить столы на расстоянии в полтора метра друг от друга. За одним столом должны находиться не более двух человек. В помещении смогут собираться не более 50 человек. При этом массовые мероприятия на открытом воздухе можно проводить без ограничений.