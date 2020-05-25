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В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского 

ТАСС 1 час назад
В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского
Фото: @brodsky.online
Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром. Об этом сообщается на официальной странице Музея Бродского в Instagram.
"Это фото было сделано сегодня в 11:38 мск. В 10:00 мск Бродский был еще на месте. Прохожие пытаются расчистить только что нанесенный раствор", — говорится в сообщении под фотографией, на которой запечатлено закрашенное изображение.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Все утро звонили журналисты с вопросами про граффити (фреску?) напротив Дома Мурузи. Радовались вместе визуальному присутствию Бродского у своего дома, подарку горожанам к юбилею поэта. Но теперь этот инфоповод уже неактуален. Наши фото стали историческим источником, а вспомнившие коммунальные службы подписчики оказались правы. Это фото сделано сегодня в 11:38. В 10:00 Бродский ещё был на месте. Прохожие пытаются расчистить только что нанесённый раствор.

Публикация от  Музей Иосифа Бродского (@brodsky.online)

Портрет Бродского появился напротив Дома Мурузи на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта, где поэт жил вместе со своими родителями с 1955 по 1972 год и откуда уехал в эмиграцию. В день 80-летия Бродского в Петербурге планировалось открытие музея поэта в "тех самых полутора комнатах", но пандемия коронавируса вынудила отложить это событие, ранее рассказал ТАСС директор музея Павел Котляр.
В воскресенье все желающие смогли побывать в музее виртуально. 24 мая в честь юбилея Бродского состоялся музыкальный марафон, получивший название "Не выходи из комнаты". Его участниками стали Александр Васильев (группа "Сплин"), Диана Арбенина, Баста, группа 25/17, Noize MC, Billy's Band и многие другие. В эфире впервые показали кадры из документального фильма "Часть Речи. 2020", где любимые стихи Бродского прочитали его близкие друзья и родственники: Мария Соццани, Анна Бродская, Михаил Барышников и другие. В соцсети музея отмечается, что граффити было создано во время прямого эфира этого концерта.
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Комментарии 1
Общество , Михаил Барышников , Иосиф Бродский , Диана Арбенина , Александр Васильев , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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