В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского 

Граффити-портрет Иосифа Бродского , нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга , закрасили в понедельник утром. Об этом сообщается на официальной странице Музея Бродского в Instagram.

Портрет Бродского появился напротив Дома Мурузи на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта, где поэт жил вместе со своими родителями с 1955 по 1972 год и откуда уехал в эмиграцию. В день 80-летия Бродского в Петербурге планировалось открытие музея поэта в "тех самых полутора комнатах", но пандемия коронавируса вынудила отложить это событие, ранее рассказал ТАСС директор музея Павел Котляр.