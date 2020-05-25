В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции 

Режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии продлен до 1 июня, так как число выявленных случаев заражения коронавирусом не снизилось, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.
"В целях сохранения здоровья наших граждан, недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сегодня на заседании оперштаба Карачаево-Черкесии приняли решение о продлении режима самоизоляции и ограничительных мероприятий по коронавирусу на территории Карачаево-Черкесии до 1 июня 2020 года включительно. Это означает, что пока, к сожалению, мы не можем перейти к первому этапу снятия ограничительных мероприятий, потому что за предыдущую неделю на территории Карачаево-Черкесии не снизилось количество выявленных случаев коронавирусной инфекции", — написал Темрезов в Instagram.
По его словам, санитарные врачи отмечают также значительное количество семейных очагов распространения инфекции. Растет нагрузка на региональную систему здравоохранения, врачи, средний и младший медицинский персонал очень ответственно и профессионально выполняют свой медицинский й долг, за что им слова огромной благодарности, добавил глава КЧР.
"Основной причиной такой ситуации являются массовые нарушения гражданами республики режима самоизоляции, несоблюдение масочного режима, нарушение социальной дистанции и других санитарно-эпидемиологических мер. На ближайшую неделю мы приняли решение сохранить ограничения, чтобы люди могли оставаться дома, без лишней необходимости не посещать места массового сбора людей", — добавил Темрезов.
Как подчеркнул Темрезов, 1 июня, исходя из текущей эпидситуации, количества выявляемых случаев инфицирования, будут приниматься дополнительные решения о сохранении или снятии ограничительных мероприятий.
По данным оперативного штаба региона, в Карачаево-Черкесии выявлено 786 случаев заражения коронавирусом, из них 247 человек выздоровели, четверо скончались, госпитализированы 394 человека.
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