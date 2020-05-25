Познер обратился к россиянам

Телеведущий Владимир Познер посоветовал россиянам «не делать глупости» во время эпидемии коронавируса и дождаться лучших времен. Об этом он заявил в Instagram.
«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8946, до 353 427 человек. В ряде регионов страны действует масочный режим.
По словам журналиста, это обращение его вынудили написать многочисленные письма с вопросами: «Как нам все это пережить?».
Он призвал помнить, что пандемия пройдет, и что «это трудный момент, но не война».
«Бомба не упадет на ваш дом, оккупанты какие-нибудь не расстреляют вас, то есть не надо чересчур на это реагировать», — пояснил он, пожелав подписчикам не болеть и, чтобы не было никаких трагедий в их семье или в их близком окружении.
По мнению Познера, не плохо «побыть дома со своими близкими».
«И даже когда это трудно, ну ничего, можно напрячься и дождаться лучших времен. Но главное, не делать глупости, и если говорят вам, что надо быть дома, значит будьте. Уверяю вас, это самое правильное, что можно сделать», — заверил он.