Познер обратился к россиянам

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«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8946, до 353 427 человек. В ряде регионов страны действует масочный режим.

По словам журналиста, это обращение его вынудили написать многочисленные письма с вопросами: «Как нам все это пережить?».

Он призвал помнить, что пандемия пройдет, и что «это трудный момент, но не война».

«Бомба не упадет на ваш дом, оккупанты какие-нибудь не расстреляют вас, то есть не надо чересчур на это реагировать», — пояснил он, пожелав подписчикам не болеть и, чтобы не было никаких трагедий в их семье или в их близком окружении.

По мнению Познера, не плохо «побыть дома со своими близкими».