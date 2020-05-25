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Стало известно число ожидающих вывозных авиарейсов россиян 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Названо число ожидающих вывозных авиарейсов россиян
Фото: РИА Новости
Более 60 тыс. граждан России еще находятся на территории других стран и заявились на вылет вывозным рейсом, сообщили в Минкомсвязи.
Наибольшее количество таких россиян зарегистрировано в Таиланде (почти 8 тыс.), США — (4,2 тыс.) и Индии (4 тыс.).
«На 24 мая через портал Госуслуг подано почти 80 тыс. заявлений на возвращение россиян из-за границы вывозными рейсами. Минкомсвязь организовала вывоз почти 20 тыс. россиян (с начала апреля). Осталось 61 тысяча», — передает ТАСС сообщение министерства.
Напомним, ранее в Минкомсвязи рассказали о планах по возвращению россиян из-за рубежа.
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Общество , Минкомсвязи РФ , ИТАР-ТАСС , Таиланд
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