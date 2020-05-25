Россияне прокомментировали слова Мясникова о его доходах 

54% россиян, принявших участие в социологическом исследовании Аналитической службы Рамблера, были возмущены заявлением главврача столичной больницы №71 Александра Мясникова о его высоком заработке.

«К сожалению, ученые столько не получают, сколько зарабатывает врач Мясников», — прокомментировали они.

31% респондентов не считают, что его высокие доходы оправданы, но относятся к этому факту спокойно.

15% участников сделали акцент на том, что он еще и телеведущий.

«Известным людям положено платить больше денег, чем другим», — подчеркнули россияне.

В данном опросе приняли участие 7812 человек.

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» удивился тому факту, как много денег он зарабатывает.

Доктор откровенно рассказал о зарплате в государственном медучреждении, а также об имеющейся у него недвижимости в России и за рубежом.

Медик отметил, что регулярный подсчет своих доходов не ведет, а о том, сколько заработал за год, узнает при заполнении налоговой декларации.