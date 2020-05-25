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Россияне прокомментировали слова Мясникова о его доходах 

Лера Букина 44 минуты назад
Россияне прокомментировали слова Мясникова о его доходах
Фото: ТАСС
54% россиян, принявших участие в социологическом исследовании Аналитической службы Рамблера, были возмущены заявлением главврача столичной больницы №71 Александра Мясникова о его высоком заработке.
«К сожалению, ученые столько не получают, сколько зарабатывает врач Мясников», — прокомментировали они.
31% респондентов не считают, что его высокие доходы оправданы, но относятся к этому факту спокойно.
15% участников сделали акцент на том, что он еще и телеведущий.
«Известным людям положено платить больше денег, чем другим», — подчеркнули россияне.
В данном опросе приняли участие 7812 человек.
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» удивился тому факту, как много денег он зарабатывает.
Доктор откровенно рассказал о зарплате в государственном медучреждении, а также об имеющейся у него недвижимости в России и за рубежом.
Медик отметил, что регулярный подсчет своих доходов не ведет, а о том, сколько заработал за год, узнает при заполнении налоговой декларации.
«Я получаю много денег, реально много денег. Я все время удивляюсь этой цифре «Откуда такие деньги?». Начинаешь смотреть — я все трачу», — отметил Мясников.
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Комментарии
Общество , Александр Мясников
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