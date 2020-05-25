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В Хакасии продлили режим самоизоляции до 14 июня 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
В Хакасии продлили режим самоизоляции
Фото: РИА Новости
Правительство Хакасии продлило режим самоизоляции до 14 июня. Вместе с тем, власти республики приступают к постепенному смягчению введенных из-за коронавируса ограничений, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.
Режим самоизоляции в Хакасии был введен с 1 апреля и продлевался несколько раз. 14 мая власти региона сообщили о продлении режима до 31 мая. По данным федерального оперативного штаба, в регионе зафиксировано 813 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 430 человек выздоровели, 10 умерли.
"Действующий режим ограничений в республике продлен до 14 июня включительно", — написал глава региона. Коновалов отметил, что республика переходит к первому этапу снятия ограничений. С 26 мая разрешаются занятия спортом на открытом воздухе, но с участием не более двух человек одновременно и соблюдением дистанции в 5 метров, разрешаются одиночные прогулки.
"Также разрешена торговля непродовольственными товарами в торговых точках площадью не более 400 кв. м с наличием отдельного наружного входа и наполняемостью не более 1 человека на 4 кв. м. ", — отметил глава региона. Кроме того, продажа алкоголя вновь разрешена с 8:00 до 23:00, ранее в республики вводилось ограничение на продажу алкоголя. Свободная торговля спиртными напитками в регионе была разрешена с 10 до 15 часов.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,4 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Общество , Валентин Коновалов , Правительство РФ , Республика Хакасия
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