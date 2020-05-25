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«Я презираю тебя, мразь нацистская» — Соловьёв отказал Гордону в интервью 

ИА Regnum и ещё 2 2 часа назад
Ни о каком интервью украинскому нацистскому пропагандисту Дмитрию Гордону с его стороны и речи быть не может, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Соловьёв продемонстрировал две фотографии — украинского пропагандиста Дмитрия Гордона и пропагандиста идей нацизма и расизма в нацистской Германии Юлиуса Штрейхера, который был осужден Нюренбергским трибуналом к смертной казни.
«Мы — наследники Левитана, а ты, мразь нацистская, наследник Штрейхера. И не надейся никогда, что я дам тебе интервью. Я презирают тебя и твоих хозяев. Понятно сказал? Еще вопросы есть? Забудь о любых попытках связаться со мной с целью получения интервью», — заявил Соловьёв.
По словам телеведущего, самая идея того, что он даст интервью Гордону равносильно тому, как если бы великий советский диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан дал интервью Юлиусу Штрейхеру.
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Общество , Видео , Владимир Соловьев , Юрий Левитан , Дмитрий Гордон , Юлиус Штрейхер
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