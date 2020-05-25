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Россиянам назвали сроки обязательного соблюдения масочного режима 

Lenta.ru и ещё 21 1 час назад
Россиянам назвали сроки масочного режима
Фото: ТАСС
Россиянам придется обязательно соблюдать масочный режим в ближайшие месяц или два. Такие сроки назвал Роспотребнадзор, передает РИА Новости.
Она также добавила, что люди учатся жить в «новой нормальности» из-за распространения инфекции. Попова отметила, что вирус сейчас учится жить в человеческой популяции.
Ранее 25 мая сообщалось, что 23 региона России готовы приступить к первому этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Согласно программе Роспотребнадзора, снятие ограничений будет проходить в три этапа. На первом разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми, на втором — начнут работу образовательные учреждения и магазины, в конце откроются парки и скверы.
По данным на 25 мая в России зафиксировано 352 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране умерли 3633 человека, выздоровели 118 798.
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Общество , Роспотребнадзор , РИА Новости
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