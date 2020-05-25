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Названо число готовых к снятию ограничений регионов России 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Названо число готовых к снятию ограничений регионов РФ
Фото: АГН «Москва»
К первому этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, готовы приступить 23 региона Росси, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 25 мая.
По его словам, на данный момент 23 субъекта Российской Федерации соответствуют первому этапу снятия ограничения, который определил Роспотребнадзор.
Согласно программе Роспотребнадзора, снятие ограничений будет проходить в три этапа. На первом разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми, на втором — начнут работу образовательные учреждения и магазины, в конце откроются парки и скверы.
19 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи смогут выходить на прогулки только тогда, «когда каждый день будем выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, а может быть, и еще меньше».
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Общество , Сергей Собянин , Дмитрий Чернышенко , Роспотребнадзор
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