Названо число готовых к снятию ограничений регионов РФ

К первому этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, готовы приступить 23 региона Росси, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко . Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 25 мая.

По его словам, на данный момент 23 субъекта Российской Федерации соответствуют первому этапу снятия ограничения, который определил Роспотребнадзор

Согласно программе Роспотребнадзора, снятие ограничений будет проходить в три этапа. На первом разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми, на втором — начнут работу образовательные учреждения и магазины, в конце откроются парки и скверы.