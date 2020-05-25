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Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса 

РИА Новости и ещё 15 36 минут назад
Названы сроки победы над коронавирусом в России
Фото: РИА Новости
Победа над коронавирусной инфекцией может быть одержана к концу лета, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
"Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим", — сказал Бокерия в интервью РИА Новости.
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы изменения ситуации "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
В то же время Попова предупредила, что число смертей из-за коронавируса, регистрируемых в России за сутки, будет расти, несмотря на снижение случаев заражения, поскольку пик смертности во время эпидемии наступает позже пика заболеваемости.
Всего в России к настоящему времени подтверждено 344 тысячи случаев заражения коронавирусом, 113 тысяч пациентов выздоровели, 3541 скончался.
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Общество , Анна Попова , РАН , Роспотребнадзор , РИА Новости
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