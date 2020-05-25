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Бокерия назвал срок победы над COVID-19 в России 

Павел Тиунов и ещё 24 29 минут назад
Названы сроки победы над коронавирусом в России
Фото: РИА Новости
Россия предположительно сможет остановить распространение коронавирусной инфекции в августе 2020 года, заявил академик РАН хирург Лео Бокерия. Слова президента президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» цитирует РИА Новости.
«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — отметил Бокерия.
Накануне, как сообщал «Рамблер» в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране. При этом эксперты подчеркнули, что несмотря на снижение ежедневного количества новых заражений смертность от вируса в ближайшее время вырастет.
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Специалисты объяснили это тем, что максимальное количество смертей заражённых обычно случается после прохождения пика заболеваемости.
На прошлой неделе в России на протяжении нескольких дней подряд фиксировалось количество новых заражений менее 9 тысяч случаев в сутки, что позволило экспертам сделать предварительные выводы о начале спада эпидемии.
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Общество , РАН , Роспотребнадзор , РИА Новости
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