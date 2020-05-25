Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава красноярского минздрава ушел на самоизоляцию 

РИА Новости и ещё 2 22 минуты назад
Глава красноярского минздрава ушел на самоизоляцию
Фото: РИА Новости
Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик ушел на самоизоляцию на 2 недели из-за заболевшего COVID-19 сотрудника министерства, сообщает минздрав региона.
По его данным, найден факт внутрисемейного бытового инфицирования у сотрудника администрации министерства здравоохранения Красноярского края. Сотрудник изолирован и в настоящее время находится на лечении. Оперативно определен круг контактных лиц, в помещениях министерства произведена дезинфекция.
"Всем сотрудникам, которые определены как контактные, включая министра здравоохранения, Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю выданы постановления на изоляцию сроком на 2 недели, проведено тестирование. Необходимая деятельность будет осуществляться дистанционно", — говорится в сообщении.
Сотрудники, не попадающие под категорию контактных, работают на местах, с соблюдением всех необходимых санитарно-противоэпидемических норм, с соблюдением масочного режима.
По данным властей на 24 мая в крае за все время 3265 подтвержденных диагноза коронавируса.
Видео дня. Над Сочи пролетело привидение
Последние новости
В Пакистане разбился пассажирский самолет В Пакистане разбился пассажирский самолет Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Комментарии
Общество , Борис Немик , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бедные артисты, боже мой, голодают»
«Бедные артисты, боже мой, голодают»
Рассекречены подробности ареста Генриха Гиммлера
Рассекречены подробности ареста Генриха Гиммлера
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Клип Little Big поставил рекорд
Клип Little Big поставил рекорд
Видео
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
00:59
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
09:00
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
Общество
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
03:15
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
Шоу-бизнес
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
02:02
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
Происшествия
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
02:05
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение