Глава красноярского минздрава ушел на самоизоляцию 

По его данным, найден факт внутрисемейного бытового инфицирования у сотрудника администрации министерства здравоохранения Красноярского края. Сотрудник изолирован и в настоящее время находится на лечении. Оперативно определен круг контактных лиц, в помещениях министерства произведена дезинфекция.

"Всем сотрудникам, которые определены как контактные, включая министра здравоохранения, Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю выданы постановления на изоляцию сроком на 2 недели, проведено тестирование. Необходимая деятельность будет осуществляться дистанционно", — говорится в сообщении.

Сотрудники, не попадающие под категорию контактных, работают на местах, с соблюдением всех необходимых санитарно-противоэпидемических норм, с соблюдением масочного режима.

По данным властей на 24 мая в крае за все время 3265 подтвержденных диагноза коронавируса.