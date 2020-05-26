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В Приморье за сутки выявили 40 случаев коронавируса 

РИА Новости и ещё 33 47 минут назад
В Приморье за сутки выявили 40 случаев коронавируса
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Число выздоровевших от COVID-19 в Приморье за сутки впервые вдвое превысило число выявленных заболевших, сообщает правительство региона.
Как доложила во вторник на заседании регионального оперативного штаба руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, за минувшие сутки выявили 40 человек, заболевших коронавирусом. Таким образом, на сегодняшний день общее число заболевших составило 1735 человек. Прирост за сутки — 2,3%.
"Вместе с тем, как отметил губернатор Олег Кожемяко, количество выздоровевших за сутки впервые превысило количество заболевших — причем более чем в два раза, составив 89 человек. Всего с начала эпидемии справились с опасной инфекцией 706 пациентов", — говорится в сообщении.
"Наша задача теперь — добиться того, чтобы прирост заболевших был уравновешен количеством выписываемых больных. Чтобы мы располагали достаточным фондом при возможной вспышке заболевания и для реагирования на новые очаги. Поэтому продолжаем работу административных комиссий, уделяем особое внимание работе общественного транспорта, организаций торговли и оказания услуг", — сказал губернатор, чьи слова приводятся в сообщении.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля — масочный режим. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Новости Москвы , Олег Кожемяко , Роспотребнадзор
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