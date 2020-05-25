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Обнаружена польза употребления матерных слов 

Lenta.ru 18 минут назад
Обнаружена польза употребления матерных слов
Фото: globallookpress.com
Выкрикивание матерных слов при сильной боли повышает болевой порог и позволяет снизить неприятные ощущения. Такими выводами поделились психологи из Кильского университета в Германии, проведя ряд экспериментов. Их исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.
Отмечается, что в экспериментах приняли участие 92 добровольца, средний возраст которых составил 27 лет. Им предлагалось опустить руку в ледяную воду и выкрикивать либо матерные слова, либо созвучные им. Когда боль невозможно будет терпеть, испытуемым нужно было выдернуть воду из холодной жидкости.
Выяснилось, что у тех подопытных, которые выкрикивали матерные слова, болевой порог понижался. А вот у тех, кто называл созвучные им выражения, восприятие боли никак не изменилось. Ученые пока не смогли определить, чем именно вызвана такая реакция мозга.
Психолог Оксана Защиринская в интервью с «Пятым каналом» рассказала, что подобные выводы сделали и российские ученые, исследовавшие восстановление перенесших инсульт пациентов. По ее словам, зачастую первое, что говорят оправляющиеся после инсульта больные, — это «такой родной русский мат».
Обсценной лексикой пользуются и люди в экстремальных ситуациях. Защиринская подчеркнула, что такие слова позволяют перенастроить мозг на «более упрощенную схему», помогают лучше выживать и снижать болевой порог. Всё объясняется тем, что это емкие слова и выражения, объясняющие очень многое.
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Общество , Социология
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