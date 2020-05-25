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Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Найдена новая причина распространения коронавируса
Фото: Reuters
Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения коронавирусом в разных странах зависит от наличия суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов. Об этом пишут «Известия».
Исследователь Пабло Бельдоменико из Национального университета Литораля объяснил, что суперраспространители инфекции могут заразить быстрее и еще больше людей, чем средний инфицированный. Как считает ученый, именно это стало причиной различного процента распространения вируса и летальности в разных странах.
Бельдоменико также считает, что здесь важен не только факт заражения, но и количество вирусов, которое получает человек. Свои утверждения он подкрепил результатами исследования с телятами. Они были экспериментально инфицированы штаммом вирусной диареи крупного рогатого скота в трех различных вирусных дозах. У одних животных, которые получили наибольшую дозу, появилось тяжелое заболевание.
Заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев согласился выводами эксперта, заявив, что при большой вирусной нагрузке человек действительно может стать суперраспространителем.
По его словам, вирус инфицирует клетки человека. Поэтому, один вирус, попавший в организм, инициирует одну клетку, которая затем произведет несколько новых вирусов.
«Но если в человека попало 100 вирусов, в результате мы будем иметь 10 тысяч новых вирусов», — сказал он.
Ранее в мае ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете. Согласно выводам экспертов, страны, которые запретили международные авиаперевозки, добились большего успеха в борьбе с инфекцией, нежели те, кто до сих пор не принял никаких мер.
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Общество , газета "Известия"
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