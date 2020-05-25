Сотрудник аргентинского Национального университета «Дель — Литораль» Пабло Бельдоменико связал неоднородность заболеваемости коронавирусом в мире с суперраспространителями, которые есть в некоторых странах. Его гипотеза опубликована в базе данных PubMed, созданной Национальным центром биотехнологической информации США

По словам исследователя, суперраспространитель инфекции может заразить больше людей, чем обычный переносчик инфекции, и сделать это быстрее.

Бельдоменико связал механизм «суперраспространения» с высокими вирусными нагрузками (количеством вирусов, которое получает человек): серьезная вирусная нагрузка может привести к инфекциям высокой интенсивности. Это, по словам ученого, подтверждается экспериментальными ветеринарными исследованиями.

Он рассказал об эксперименте с телятами, которых инфицировали штаммом вирусной диареи крупного рогатого скота. Животные получали три различные вирусные дозы. Телята, получившие высокую дозу, тяжело переносили инфекцию и заражали других. Телята из группы с низкой дозой не заболели вообще и никого не заразили.

Замглавы по научной работе Института физической химии РАН Олег Батищев заявил «Известиям» https://iz.ru/1013908/anna-urmantceva/liudi-sars-rost-chisla-zarazhennykh-zavisit-ot-superrasprostranitelei, что именно человек, получивший высокую вирусную нагрузку, может стать суперраспространителем. Он объяснил, что один вирус после попадания в организм инициирует одну клетку, и та производят сотню новых вирусов.

«Но если в человека попало 100 вирусов, в результате мы будем иметь 10 тысяч новых вирусов у этого одного человека», — заявил он.

Как писал «Рамблер», ранее ученые из Калифорнийского университета и нью-йоркской Школы медицины Икана заявили, что некоторые люди являются «аэрозольными суперраспространителями» коронавируса.

После них в воздухе остается гораздо больше частиц, чем после остальных. Почему так происходит, пока неизвестно.

Ученые подсчитали, что десять минут разговора с суперраспространителем приведет к появлению в воздухе облака из примерно шести тысяч аэрозольных частиц. Находящиеся поблизости люди могут их вдохнуть и заразиться.