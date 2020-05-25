Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Они среди нас: Ученые нашли людей-суперраспространителей коронавируса 

Мария Иванова и ещё 2 17 минут назад
Сотрудник аргентинского Национального университета «Дель — Литораль» Пабло Бельдоменико связал неоднородность заболеваемости коронавирусом в мире с суперраспространителями, которые есть в некоторых странах. Его гипотеза опубликована в базе данных PubMed, созданной Национальным центром биотехнологической информации США.
По словам исследователя, суперраспространитель инфекции может заразить больше людей, чем обычный переносчик инфекции, и сделать это быстрее.
Названы сроки победы над коронавирусом в России
Бельдоменико связал механизм «суперраспространения» с высокими вирусными нагрузками (количеством вирусов, которое получает человек): серьезная вирусная нагрузка может привести к инфекциям высокой интенсивности. Это, по словам ученого, подтверждается экспериментальными ветеринарными исследованиями.
Он рассказал об эксперименте с телятами, которых инфицировали штаммом вирусной диареи крупного рогатого скота. Животные получали три различные вирусные дозы. Телята, получившие высокую дозу, тяжело переносили инфекцию и заражали других. Телята из группы с низкой дозой не заболели вообще и никого не заразили.
Замглавы по научной работе Института физической химии РАН Олег Батищев заявил «Известиям» https://iz.ru/1013908/anna-urmantceva/liudi-sars-rost-chisla-zarazhennykh-zavisit-ot-superrasprostranitelei, что именно человек, получивший высокую вирусную нагрузку, может стать суперраспространителем. Он объяснил, что один вирус после попадания в организм инициирует одну клетку, и та производят сотню новых вирусов.
«Но если в человека попало 100 вирусов, в результате мы будем иметь 10 тысяч новых вирусов у этого одного человека», — заявил он.
Как писал «Рамблер», ранее ученые из Калифорнийского университета и нью-йоркской Школы медицины Икана заявили, что некоторые люди являются «аэрозольными суперраспространителями» коронавируса.
После них в воздухе остается гораздо больше частиц, чем после остальных. Почему так происходит, пока неизвестно.
Ученые подсчитали, что десять минут разговора с суперраспространителем приведет к появлению в воздухе облака из примерно шести тысяч аэрозольных частиц. Находящиеся поблизости люди могут их вдохнуть и заразиться.
Комментарии 115
Общество , Видео , РАН , газета "Известия" , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Чечне заинтересовались «Мужским государством»
В Чечне заинтересовались «Мужским государством»
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
На людей плевать: Украина придумала способ вернуть Донбасс
На людей плевать: Украина придумала способ вернуть Донбасс
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Видео
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
01:19
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
Происшествия
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
00:59
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
09:00
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
Общество
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
03:15
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
Шоу-бизнес
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
02:02
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
Происшествия
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
02:05
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение