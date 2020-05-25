Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам дали советы по выходу из режима самоизоляции 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Россиянам дали советы по выходу из режима самоизоляции
Фото: РИА Новости
Опрошенные РИА Новости эксперты дали советы россиянам по выходу из режима самоизоляции и возвращению к рабочим будням
Они порекомендовали гражданам начинать подготовку к рабочим дням как минимум за неделю, а идеале — почти за месяц. Так, организм успеет привыкнуть к нагрузкам и станет менее восприимчив к стрессу.
По мнению врача-психиатра Московской области Ольги Сиволдаевой, для этой цели будет полезной имитация трудовых дней: «вставать не позднее 7-8 часов утра, собираться в привычном для себя режиме, как это делалось ранее». Также необходимо составить режим дня с правильной организацией отдыха, который включал бы приемы пищи и выходы на улицу.
В противном случае организм испытает стресс, который будет выражаться в общем недомогании, слабости, снижении концентрации внимания. Улучшить эмоциональный фон в этот период поможет шопинг, убеждена она. Кроме того, специалист посоветовала принимать витаминные комплексы, в частности, группы B и C, и чаще бывать на солнце.
Невролог консультативно-диагностического центра Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского Ольга Штанг в свою очередь заметила, что сам факт выхода на работу и общение с людьми после долгой самоизоляции минимизирует стрессовый фактор.
«Я вижу по своим пациентам и сотрудникам, что все рвутся на работу. Люди понимают цену того, что потеряли. В этот период они испытают радость. Мне кажется, многие пересмотрели жизненные ценности, позиции, оценили работу и людей», — заявила она.
По данным сервиса «Работу.ру», половина россиян после отмены режима самоизоляции планируют вернуться на работу в офис. Еще треть (30 процентов) хочет чередовать удаленную и офисную работу. Работать из дома понравилось каждому пятому — они хотели бы продолжить трудиться в таком режиме.
Видео дня. Над Сочи пролетело привидение
Последние новости
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве Неизвестные открыли стрельбу на Каширском шоссе в Москве Неизвестные открыли стрельбу на Каширском шоссе в Москве Роспотребнадзор допустил начало снятия ограничений по коронавирусу в 44 регионах Роспотребнадзор допустил начало снятия ограничений по коронавирусу в 44 регионах
Комментарии
Общество , РИА Новости , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Медсестре в купальнике предложили новую работу
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева
Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
Видео
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
02:05
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
01:15
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
Погода Общество
Протестующие пришли к дому Зеленского
02:39
Протестующие пришли к дому Зеленского
В мире Украина
«Городские сумасшедшие бабки»: Миро о Собчак и Бузовой
02:01
«Городские сумасшедшие бабки»: Миро о Собчак и Бузовой
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение