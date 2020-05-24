Ни один из предсказанных России страшных сценариев развития эпидемии коронавируса не оправдался. Об этом в воскресенье, 24 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

«Что мы на сегодняшний день можем взять как итог — не оправдался ни один "страшный" прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно точно», — подчеркнула Попова.

По ее словам, в настоящее время количество ежедневно выявляемых в стране новых случаев инфицирования постепенно снижается. Кроме того, властям удалось не допустить перегрузки системы здравоохранения, добавила глава Роспотребнадзора.

22 мая Попова заявила, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса. По ее словам, текущая ситуация в стране определяется как «достаточно стабильная», однако в ближайшее время все равно необходимо соблюдать все требования и проявлять «особое внимание».