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Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Объяснено влияние алкоголя на коронавирус
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя с высоким содержанием спирта на коронавирус. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, страх и дезинформация привели к появлению мифа о том, что крепкий алкоголь может убить коронавирус. Однако употребление алкоголя не убивает коронавирус, а, напротив, негативно влияет на иммунную систему, поэтому пить его нужно реже.
Кроме того, употребление алкоголя может привести к развитию широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут повышать уязвимость людей перед COVID-19.
Ранее специалисты назвали замену алкоголю для борьбы со стрессом в самоизоляции. Так, эксперты посоветовали бороться со стрессом с помощью специально подобранного питания. Например, пребиотики, подавляя воспалительные процессы в организме, благотворно воздействует и на нервную систему. Также необходимо включить в свое питание другие важные вещества — антиоксиданты, витамин D, и магний.
Согласно последним данным, общее число заразившихся с начала пандемии в России выросло до 344 481. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек. За последние сутки зарегистрировано 8599 новых случаев инфицирования.
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Общество , Эпидемия , Эпидемия коронавируса , Роспотребнадзор
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