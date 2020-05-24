Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Патриарх Кирилл назвал непригодной для человека отходящую от божественного начала культуру 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Патриарх Кирилл назвал непригодной культуру без религии
Фото: РИА Новости
Культура тем менее пригодна для человека, чем дальше она отходит от своих начал в религии. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал в проповеди в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкино в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей Словенских.
"Культура только тогда становится плодоносной, когда она поднимает человеческий дух. А культура, низвергающая дух долу, становится страшной и разрушительной силой. Да помогут святые равноапостольные Кирилл и Мефодий следовать их путем и нам, и церкви нашей, и нашей системе образования, и культуре, с тем чтобы укреплялась духовная жизнь, чтобы человек возвышался над животным миром, чтобы все, что делается на этом поле брани, было направлено на разрушение зла и на укрепление начал духа и добродетели", — отметил патриарх.
В Русской православной церкви (РПЦ) день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечается 24 мая (11 мая по старому стилю). Почитание их памяти восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии еще в X-XI веках. В России на государственном уровне этот день впервые отпраздновали в 1863 году в год тысячелетия создания славянской азбуки, в советские годы его пытались возобновить, а в 1991 году празднику был присвоен государственный статус. На этот день также приходится тезоименитство патриарха Кирилла.
Видео дня. Над Сочи пролетело привидение
ТАСС: последние новости
Умер народный артист РСФСР Тамерлан Нугзаров Умер народный артист РСФСР Тамерлан Нугзаров В Крыму приезжающих без конкретной цели будут помещать в обсерватор за плату В Крыму приезжающих без конкретной цели будут помещать в обсерватор за плату В Подмосковье начнут штрафовать людей без маски в общественных местах В Подмосковье начнут штрафовать людей без маски в общественных местах
Комментарии 5
Общество , Александр Невский , Патриарх Кирилл , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Рассекречены подробности ареста Генриха Гиммлера
Рассекречены подробности ареста Генриха Гиммлера
Девушка выложила ролик в соцсеть и пожалела
Девушка выложила ролик в соцсеть и пожалела
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Видео
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
02:05
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
«Я худшее, что случалось с Россией»
00:49
«Я худшее, что случалось с Россией»
Политика
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
01:15
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
Погода Общество
Протестующие пришли к дому Зеленского
02:39
Протестующие пришли к дому Зеленского
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение