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Санаторий строгого режима: какой отдых ждет россиян 

Газета.Ru 1 час назад
Санаторий строгого режима: какой отдых ждет россиян
Фото: РИА Новости
Российские здравницы готовятся к открытию курортного сезона: в начале июня планируют открыться санатории Краснодарского края — правда, работать они смогут только в соответствии с рекомендациями, разработанными Роспотребнадзором. Требования уже насторожили отельеров, после чего ведомство их несколько смягчило. Однако и сейчас об открытии курортов уверенно заявляют не все регионы.
С июня в России постепенно начнут открываться санатории с медицинской лицензией — первыми здравницы начнут принимать гостей в Краснодарском крае. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев
«Санатории могут начать работу в строгом соответствии с регламентом, утвержденным Роспотребнадзором нашего края. Все, кто приедет оздоравливаться на предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, будут находиться в границах санатория, либо пансионата, либо этого предприятия. Вот такой режим, и об этом должны сразу знать: что едут не на курорт, а едут в санаторий, в пансионат и едут оздоравливаться», — подчеркнул глава региона.
Роспотребнадзор в конце апреля выпустил рекомендации для работы здравниц в период распространения эпидемии COVID-19. Согласно документу, запускать отдыхающих предложили сменами по две недели. Помимо этого, руководство лечебных учреждений обязали провести ремонт в помещениях и убрать элементы внутренней отделки, которые могут помешать проводить дезинфекцию помещений, — избавиться предлагают от обоев, ковров и мягкой мебель, при этом советуют закупить влагонепроницаемые наматрасники.
Среди прочих нововведений — расселение в номерах по одному человеку, за исключением отдыхающих, которые являются членами одной семьи, уборка номера дважды в день с применением дезинфицирующих средств, проветривание каждые два часа.
Нововведения коснутся и организации питания в санаториях и лечебных пансионатах. Наиболее предпочтительным способом является доставка еды в номер, однако руководство вправе организовывать обеденные зоны и в столовых при строгом соблюдении правил социального дистанцирования и рассадки. Питание по системе «шведский стол» также советуют организовывать с соблюдением дистанции — для этого на полу должна быть нанесена специальная разметка.
Выходить из номеров можно будет только в маске и имея при себе антисептик. Все медицинские процедуры предлагается осуществлять строго по записи, исключая любые виды группового посещения процедур. После каждого визита отдыхающего в помещении нужно проводить уборку, дезинфекцию и проветривание. В случае если у кого-то из отдыхающих или сотрудников будет обнаружена инфекция, все учреждение переведут в режим обсервации на две недели.
Однако после коллективного обращения отельеров рекомендации, которые совместно разрабатывали Ростуризм, Минэкономразвития и Роспотребнадзор, смягчили.
Теперь от мягкой мебели избавляться не обязательно — но ее необходимо дезинфицировать. Равно как и другие поверхности, включая кондиционеры, мебель, ковры и шторы, а также пищеблок. При этом допускается организация питания по типу «шведского стола», нет запрета для отдыхающих покидать территорию санатория и брать на работу совместителей.
Первоначальные рекомендации поставили отельеров в тупик — они поняли, что не смогут их выполнить. «Нормы смягчили, то есть теперь мы можем обрабатывать сухой дезинфекцией. Просто изначальные условия мы никак не могли выполнить. Мы не детский лагерь и гости не подстраиваются под заезд. Для них важен отпуск, возможность и транспорт», — рассказала «Газете.Ru» заместитель генерального директора санатория «Родник» в Анапе Карина Ватьян.
Она добавила, что ведомство позволило открыть пляжи. Однако, по словам Ватьян, остались некоторые проблемы, которые сложно решить. В частности, вопрос справок.
«Мы, например, собираемся открываться 15 июня, но у нас уже сейчас массовое снятие броней — не только частных лиц, но и сотрудников заводов и предприятий. Поскольку у организаций нет возможности протестировать всех сотрудников», — уточнила собеседница «Газеты.Ru».
Многие поликлиники закрыты и перепрофилированы под обсерваторы — сдать тесты на коронавирус за два дня до заезда сложно. Более того, исследования длятся около 5-6 дней, а частную клинику, по мнению замгенерального директора «Родника», не все могут себе позволить, особенно если это семья с несколькими детьми.
«Они должны сдавать его по факту, даже при наличии справок, нет гарантий, что в самолете или поезде человек не заразится. В каждом санатории есть лаборатория», — подчеркнула Ватьян.
Представитель отеля рассказала, что в санатории продуманы некоторые внутренние правила. В частности, было решено убрать «шведский стол» — столы будут расположены с соблюдением соцдистанции, а отдыхающие смогут заказать еду. Также прием пищи, при необходимости, проведут в несколько смен.
Поскольку развлекательные мероприятия для клиентов запрещены, сотрудники санатория будут проводить зарядку на пляже.
«Мы решили, что будем заниматься с людьми на пляже, то есть можно расставить людей с учетом соцдистанции в 1,5 метра. Пока только зарядка и ЛФК на воздухе», — заключила Ватьян
Между тем во многих субъектах России, где располагаются основные оздоровительно-курортные зоны, решение об открытии пока не принято. Так, руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике и городу Севастополю Наталья Пеньковская сказала, что проведение курортного сезона возможно во второй половине лета — начале осени.
Не уверены в том, что санатории смогут открыться, и в Алтайском крае.
На минувшей неделе председатель Белокурихинского городского совета депутатов, руководитель дирекции санаториев курорта Белокуриха Сергей Криворученко заявил ТАСС, что региональный Роспотребнадзор утвердил слишком жесткие санитарные меры, и соблюдать их в здравницах Белокурихи не смогут.
«Самое главное ограничение — [это ограничение] Роспотребнадзора по тем нормам, которые действуют в Алтайском крае. У нас единственный руководитель Роспотребнадзора, который рекомендации федеральные на уровне региона сделал обязательными. С этими требованиями мы открыться не можем никак. Открытие на этих рекомендациях невозможно, и никто открываться не будет, если не смягчат эти требования», — сказал Криворученко.
Он объяснил, что санатории не смогут обрабатывать дезинфицирующими средствами на основе хлора все поверхности и фасады зданий дважды в день и выделить помещения под обсерваторы на случай, если у кого-то обнаружат коронавирсуную инфекцию. А на то, чтобы обеспечивать гостей масками каждые два часа, у Белокурихи может уйти около 4 млн рублей.
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Общество , Вениамин Кондратьев , Ростуризм , Роспотребнадзор , Минэкономразвития , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край
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